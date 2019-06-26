Председатель мониторингового комитета ПАСЕ назвал позором возвращение делегации РФ

Председатель мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы Роджер Гейл, представляющий Великобританию, считает, что в ассамблее депутаты больше поддерживают российскую деньги, чем принципы.

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Об этом Гейл сказал во время своего выступления в Ассамблее на заседании летней сессии перед голосованием за утверждение полномочий делегации РФ.

"Я смотрю на некоторых лиц, находящихся в этом зале, в том числе за этим столом - именно так - они верят, что мы нуждаемся в деньгах больше, чем мы нуждаемся в принципах", - подчеркнул Гейл.

Он добавил, что не воспринимает позор в любой форме.

"Я утром могу смотреть в зеркало, но я не знаю, как многие из моих коллег, которые голосовали иным образом сегодня днем (по окончательному возвращению делегации РФ без ограничений - УНИАН), могут смотреть (в зеркало)", - отметил Гейл.

Он призвал не поддерживать утверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы сегодня поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, "против" - 62, 15 "воздержались".

В то же время, ПАСЕ отказалась поддержать поправку к резолюции об осуждении незаконной аннексии Крыма Россией и об участии России в военном конфликте на востоке Украины.

Ранее украинская сторона обжаловала решение о возвращении делегации РФ.