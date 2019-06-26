В ПАСЕ предлагают ограничить права делегации РФ до января 2020 года (документ)

Предлагается приостановить право РФ на избрание ее представителей в мониторинговый комитет и бюро Ассамблеи.

В Парламентской ассамблее Совета Европы предлагают принять ряд ограничений в отношении российской делегации до января 2020 года.

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Об этом сообщила народный депутат, член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Елена Сотник в социальной сети Facebook.

Сотник разместила фотокопию соответствующей поправки к проекту резолюции, которая предусматривает утверждение полномочий делегации Российской Федерации. "Принципиальным вопросом дня сегодня будет: будут ли наложены санкции на российскую делегацию или их вернут, как будто ничего не произошло", - отметила Сотник.

В правке к проекту резолюции предлагается приостановить ряд прав делегации Российской Федерации к зимней сессии Ассамблеи, которая состоится в январе 2020 года.

В частности, предлагается приостановить право на назначение докладчиков от России в мониторинговом комитете Ассамблеи и избрания членов бюро от РФ.

Также право участвовать в мониторинговых миссиях Ассамблеи по наблюдению за выборами и права представлять Ассамблею в органах Совета Европы, внешних институциях и организациях, как на институциональной, так и на нерегулярной основе.

Как сообщал УНИАН, в ПАСЕ подготовили проект резолюции об утверждении полномочий делегации РФ на летней сессии, которая продолжается на этой неделе в Страсбурге. В Ассамблее озвучат ряд требований к РФ, касающиеся освобождения украинских моряков и сотрудничества с Совместной следственной группой по расследованию катастрофы самолета рейса MH17.