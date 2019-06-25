Климкин о возвращении России в ПАСЕ: решение назревало еще до выборов, дело не в Порошенко или Зеленском

Министр заявил, что не снимает с себя ответственности за ситуацию в Ассамблее.

Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ фактически было принято еще до проведения выборов президента Украины, и было бы принято при любом развитии событий в Украине.

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Об этом в своей колонке для «Европейской правды» написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ было принято ДО (!) президентских выборов в Украине. Оно назревало и было бы принято при любом развитии политической ситуации в Украине. Дело не в распределении ответственности, которую я, кстати, с себя также не снимаю. Это все не о Порошенко, Зеленском или ком-то другом. Это наша общая проблема. Хорошо было бы это осознать», – указал он.

Министр пояснил, что реальная проблема заключается не в самом факте возвращения россиян в ПАСЕ, а в том, что это дает толчок к созданию «новой нормальности» в отношениях с РФ.

«За эту нормальность выступает добрая половина, а то и больше европейских стран и политиков. Должны говорить с ними прямо и откровенно – доля ответственности за упадок Совета Европы ложится на них. О последствиях для Нормандского формата и Минской площадки я уже неоднократно упоминал», – подчеркнул он.

Он также сообщил, что министерство иностранных дел Украины отзывает посла из Страсбург для консультаций из-за решения о возвращении России в ПАСЕ.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в котором пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса. Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.