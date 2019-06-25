Киев отзывает посла из Страсбурга для консультаций из-за возвращения России в ПАСЕ

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в котором пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.

Министерство иностранных дел Украины отзывает посла из Страсбурга для консультаций из-за решения о возвращении России в ПАСЕ.

Об этом в колонке на "Европейской правде" написал глава МИД Павел Климкин.

Министр назвал "логичным шагом" то, что украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении приостановить работу в Ассамблее в знак протеста.

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"Приостановление участия в ПАСЕ – вполне логичный шаг. Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям. Гораздо сложнее, собственно, с Советом Европы. Это наш юридический и человеческий долг – участвовать в ее механизмах защиты прав человека. Хотя арсенал этих механизмов далеко не идеальный, но важный. Во всем остальном СЕ потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Поэтому отзываем нашего посла при Совете Европы для консультаций", - отметил он.

По словам Климкина, проблема заключается не в самом факте возвращения российской делегации в ПАСЕ, а в том, что "это толчок к созданию новой нормальности в отношениях с РФ".

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в котором пригласила Россию вернуться к работе в Ассамблее без ограничений права голоса. Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.