Суд ООН: Украина обвинила Россию в расовой дискриминации в Крыму

Правовая позиция Украины в Международном суде ООН основывается на том, что Россия систематически нарушает права крымскотатарской и украинской общин в оккупированном Крыму.

Представитель Украины на слушаниях в Международном суде ООН заявил, что действия Российской Федерации после оккупации Крыма нарушают по крайней мере 5 основных положений Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

В частности, стерлингский профессор по международному праву Йельского университета Гарольд Гонджу Коу, который представляет позицию Украины на заседании Международного суда ООН в Гааге, заявил, что массовые нарушения права, совершаемые Россией, полностью подпадают под определение расовой дискриминации, изложенное в статье 1 (1) международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

"Действия России нарушают по крайней мере 5 основных положений Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации - статьи 2, 4, 5, 6 и 7. Россия массово наказывает крымскотатарскую и украинскую общины. Россия стремится отвлечь Суд, неправильно характеризуя спор как касающийся не дискриминации, а правового статуса Крыма. Это спор о систематической дискриминации народов, а не о статусе территории в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении.

Также сказано, что по делу "Грузия против РФ" представители Грузии доказали существование спора по Конвенции, поскольку ее претензии также касались этнических чисток России.

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"Международный суд ООН может и должен осуществлять юрисдикцию в отношении спора между сторонами по поводу толкования или применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И главное - незаконная оккупация Крыма Россией не может служить ей оправданием для нарушений Конвенции или помочь ей избежать юрисдикции Суда по Конвенции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН в Гааге огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от ограничения возможности крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По поводу обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Суд в Гааге до 7 июня 2019 года будет рассматривать возражения России по иску Украины.

Международный суд ООН до конца этого года должен принять решение о своей юрисдикции рассматривать иск Украины к РФ из-за нарушения двух конвенций.