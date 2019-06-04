Зеркаль: в суде ООН сегодня представят контраргументы на возражения РФ по иску Украины
Украина сегодня на заседании Международного суда ООН в Гааге представит контраргументы на возражения Российской Федерации относительно юрисдикции этого учреждения рассматривать иск Украины к РФ из-за нарушения ею конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала в Facebook.
"На слушаниях в Гааге наша задача сегодня - представить Международному суду ООН и миру наше дело. Без искажений и манипуляций России. И показать, что Суд имеет полную юрисдикцию рассматривать его по существу", - заявила Зеркаль.
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Сегодня на суде от украинской стороны профессор Жан-Марк Тувенен "расскажет о чем идет речь, когда Украина заявляет о нарушении Россией, как государством, своих обязательств по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма".
"Речь, в частности, пойдет о том, как Конвенция обязывает Россию предотвращать финансирование терроризма любыми лицами", - отметила Зеркаль.
Кроме того, Марни Чик будет говорить о некорректности российского толкования состава преступления "финансирование терроризма".
"Она также сосредоточится на фактологических манипуляциях России относительно актов терроризма, на которые ссылается Украина в своем Меморандуме", - отметила Зеркаль.
Кроме того, выступление Дэвида Зайонтса будет посвящено соблюдению процедурных требований Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Также профессор Гарольд Гонджа Коу "будет говорить о том, что Россия прибегла в Крыму именно к многочисленным нарушениям Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а не чему-то другому, как ошибочно полагает Россия".
"Господин Джонатан Гимблетт объяснит, что Украина должным образом поняла статью 22 Конвенции, когда подала дело в Международный суд ООН", - подытожила Зеркаль.
Сегодняшнее заседание суда продлится около трех часов.
Как сообщал УНИАН, иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.
Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).
Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможности крымских татар в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.
По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.
Суд в Гааге до 7 июня рассмотрит возражения России по иску Украины.
Зеркаль заявила, что возражения России по иску Украины являются манипулятивными.
Международный суд ООН до конца года должен принять решение о своей юрисдикции рассматривать иск Украины к РФ из-за нарушения двух конвенций.