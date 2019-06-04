Зеркаль: в суде ООН сегодня представят контраргументы на возражения РФ по иску Украины

Иск в Международный суд ООН Украина подала в январе 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Украина сегодня на заседании Международного суда ООН в Гааге представит контраргументы на возражения Российской Федерации относительно юрисдикции этого учреждения рассматривать иск Украины к РФ из-за нарушения ею конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала в Facebook.

"На слушаниях в Гааге наша задача сегодня - представить Международному суду ООН и миру наше дело. Без искажений и манипуляций России. И показать, что Суд имеет полную юрисдикцию рассматривать его по существу", - заявила Зеркаль.

Читайте такжеСуд в Гааге сегодня начнет слушания по иску Украины против России

Сегодня на суде от украинской стороны профессор Жан-Марк Тувенен "расскажет о чем идет речь, когда Украина заявляет о нарушении Россией, как государством, своих обязательств по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма".

"Речь, в частности, пойдет о том, как Конвенция обязывает Россию предотвращать финансирование терроризма любыми лицами", - отметила Зеркаль.

Кроме того, Марни Чик будет говорить о некорректности российского толкования состава преступления "финансирование терроризма".

"Она также сосредоточится на фактологических манипуляциях России относительно актов терроризма, на которые ссылается Украина в своем Меморандуме", - отметила Зеркаль.

Кроме того, выступление Дэвида Зайонтса будет посвящено соблюдению процедурных требований Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Также профессор Гарольд Гонджа Коу "будет говорить о том, что Россия прибегла в Крыму именно к многочисленным нарушениям Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а не чему-то другому, как ошибочно полагает Россия".

"Господин Джонатан Гимблетт объяснит, что Украина должным образом поняла статью 22 Конвенции, когда подала дело в Международный суд ООН", - подытожила Зеркаль.

Сегодняшнее заседание суда продлится около трех часов.

Как сообщал УНИАН, иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможности крымских татар в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Суд в Гааге до 7 июня рассмотрит возражения России по иску Украины.

Зеркаль заявила, что возражения России по иску Украины являются манипулятивными.

Международный суд ООН до конца года должен принять решение о своей юрисдикции рассматривать иск Украины к РФ из-за нарушения двух конвенций.