Зеленский собирает брифинг на Банковой
11:23, 03 июня 2019Политика
874 0
Тема сегодняшнего брифинга не указана.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 июня, в 13:00 проведет брифинг на крыльце Администрации президента в Киеве.
Читайте такжеЗеленский поблагодарил США за поддержку Украины
Об этом сообщает его пресс-служба глава государства. Кроме действующего гаранта, анонсировано выступление второго президента Украины — Леонида Кучмы.
У президента отметили, что аккредитация для журналистов не требуется.
Как сообщалось, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter