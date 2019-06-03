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Зеленский собирает брифинг на Банковой

11:23, 03 июня 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

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Об этом сообщает его пресс-служба глава государства. Кроме действующего гаранта, анонсировано выступление второго президента Украины — Леонида Кучмы.

У президента отметили, что аккредитация для журналистов не требуется.

Как сообщалось, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

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Теги: #Владимир Зеленский