Зеленский собирает брифинг на Банковой

Тема сегодняшнего брифинга не указана.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 июня, в 13:00 проведет брифинг на крыльце Администрации президента в Киеве.

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Об этом сообщает его пресс-служба глава государства. Кроме действующего гаранта, анонсировано выступление второго президента Украины — Леонида Кучмы.

У президента отметили, что аккредитация для журналистов не требуется.

Как сообщалось, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.