Зеленский уволил Кононенко с должности замглавы СБУ
11:11, 03 июня 2019Политика
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Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Виктор Кононенко уволен с занимаемой должности / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
Текст соответствующего указа № 349/2019 от 3 июня опубликован на сайте главы государства.
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В указе сказано: "Уволить Кононенко Виктора Іонасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины".
Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года на то время президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы СБУ Михаила Глуговского и назначил на эту должность бывшего начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Кононенко.
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