Зеленский уволил Кононенко с должности замглавы СБУ

Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Текст соответствующего указа № 349/2019 от 3 июня опубликован на сайте главы государства.

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В указе сказано: "Уволить Кононенко Виктора Іонасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины".

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года на то время президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы СБУ Михаила Глуговского и назначил на эту должность бывшего начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Кононенко.