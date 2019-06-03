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Зеленский уволил Кононенко с должности замглавы СБУ

11:11, 03 июня 2019
Политика
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Виктор Кононенко уволен с занимаемой должности / фото УНИАН

Текст соответствующего указа № 349/2019 от 3 июня опубликован на сайте главы государства.

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В указе сказано: "Уволить Кононенко Виктора Іонасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины".

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года на то время президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы СБУ Михаила Глуговского и назначил на эту должность бывшего начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Кононенко.

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Теги: #СБУ#Кононенко