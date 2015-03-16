Показания Березовского: Литвиненко собирал досье на Абрамовича

Березовский скончался два года назад при не совсем ясных обстоятельствах.

После гибели Литвиненко в ноябре 2006 года бизнесмен рассказал следователям, что экс-сотрудник ФСБ консультировал его по вопросам, связанным с безопасностью и политической ситуацией в России, пишет РИА Новости.

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"Я снял в Лондоне дом и сдавал его ему, платил ему зарплату, за которую он работал моим консультантам по вопросам, связанным с безопасностью и политической ситуацией в России", — отмечается в показаниях Березовского, которые огласил в суде юрисконсульт председателя открытого разбирательства по делу.

Березовский также сообщил, что ценил знания Литвиненко о внутренних делах ФСБ.

"Потом я согласился, чтобы Литвиненко перестал на меня работать. Это было нужно для того, чтобы он мог полноценно работать на британские спецслужбы… Но я знаю, что он был разочарован условиями работы с ними", — отметил Березовский.

Также сообщается, что Березовский был в курсе, что Литвиненко также работал на испанские спецслужбы, в частности, собирал досье на бизнесмена Романа Абрамовича.

"Литвиненко был очень честным и прямым человеком. Немного наивным — он иногда переоценивал важность имевшейся у него информации, но он не был идиотом", — подчеркнул бизнесмен.

Литвиненко и Березовский продолжали периодически встречаться, в основном, по инициативе Литвиненко. Литвиненко иногда сообщал Березовскому информацию, которую считал ценной.

За несколько дней до 1 ноября — дня, когда Литвиненко был, предположительно, отравлен полонием-210 — экс-офицер ФСБ позвонил Березовскому и сообщил, что располагает важной информацией об убийстве журналистки Анны Политковской.

Бизнесмен заявил следователям, что сам способ убийства Литвиненко говорит о причастности к нему российских властей, потому что, по его мнению, достать данное радиоактивное вещество в таких количествах без санкции государства невозможно.

Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, скончался в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Самочувствие Литвиненко стало ухудшаться после встречи с бывшими коллегами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития в лондонском отеле Millennium.

После смерти Литвиненко специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в его организме значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по "делу Литвиненко" проходит российский бизнесмен и депутат Андрей Луговой. Однако он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя их политически мотивированными.