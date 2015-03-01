Вдова Литвиненко: убийство Немцова - как дежавю
Марина Литвиненко считает, что организаторы убийства Бориса Немцова посылают обществу сигнал.
Марина Литвиненко, вдова отравленного в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, заявила в интервью BBC, что убийство в Москве одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова было для нее ужасающей новостью.
"Для меня это было как дежавю", - сказала она.
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По словам Марины Литвиненко, организаторы этого преступления посылают обществу сигнал: "Любой, кто попытается что-то сказать против нас, будет убит".
Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в Москве под стенами Кремля. Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений он скончался на месте.
В интервью от 10 февраля Немцов заявил об опасениях, что президент России Владимир Путин ”закажет” его за оппозиционные высказывания.
Убийство Немцова произошло за день до оппозиционного марша ”Весна”, запланированного на 1 марта.
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Лидеры стран ЕС и США осудили убийство Немцова и заявили, что ожидают от РФ полного и прозрачного расследования его гибели. Как заявил госсекретарь США Джон Керри, гибель Немцова отразится на России и мире.
В России вину за смерть Немцова представители общественности и оппозиционеры возлагают именно на президента Путина.