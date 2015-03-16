Военная прокуратура озвучила точное количество погибших в Иловайском котле

Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Более 500 человек получили ранения, а 180 военных числятся пропавшими без вести.

"Озвучу установленные следствием путем кропотливой работы и посещения всех больниц, военно-медицинских учреждений на территории смежной с Донецкой и Луганской областями и в Харьковской, по которым установлены точные цифры безвозвратных потерь Иловайска. Они составляют более 360 человек, это суммарное количество погибших. Кроме того, есть без вести пропавшие, которые не считаются погибшими, хотя мы можем подразумевать, что они, к сожалению, не живы. А также значительное количество, это более 500 человек раненых в результате этих действий", - отметил прокурор.

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Напомним, в конце августа в Иловайске силы АТО попали в окружение российских войск. В ходе боев украинские войска понесли большие потери. По словам экс-главы ВСК Сенченко, при выходе из Иловайского котла погибли как минимум 300 человек.

В конце февраля спикер АТО Андрей Лысенко признал, что в Иловайске был "классический котел". Об этом он заявил в ходе традиционного ежедневного брифинга, отвечая на вопрос, был ли котел в Дебальцево.