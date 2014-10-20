В отчете по Иловайску нет ни слова о расстреле военных частями армии РФ - член ВСК

Член Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств трагических событий, приведших к гибели и захвата в плен бойцов добровольческих батальонов, а также Вооруженных сил Украины возле города Иловайск Донецкой области от партии УДАР Мария Ионова обвиняет председателя ВСК А. Сенченко в заангажированности и использовании своей должности для политического пиара, а не объективного расследования трагедии.

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Об этом говорится в заявлении народного депутата, переданного в информационные агентства. М. Ионова , которая имела десятки личных встреч и общения с ранеными в ходе Иловайской операции, с которыми общалась во время посещения военных госпиталей. Она отмечает, что все пострадавшие говорили, что украинские войска расстреливали после объявления так называемого " гуманитарного коридора регулярные части российской армии.

"Удивляет тот факт, что в так называемом отчете ВСК, где должны быть объективно изложены факты , которые привели к трагедии, нет ни слова о позорном участии в расстреле украинских военных российскими регулярными военными частями. Хоть об этом свидетельствовали в том числе и все те участники Иловайской операции, которые были приглашены на заседание ВСК и предоставляли информацию об этой трагедии. "- отмечает М. Ионова.

Она также указывает, что своевременно передала в ВСК все свои предложения относительно включения в отчет пункта об участии в расстреле и гибели украинских воинов российских оккупационных войск и теперь искренне удивлена, что на это ключевое обстоятельство трагедии вообще не обращается внимание.

"Складывается впечатление, что отчет ВСК диктовали с РФ, ведь там и слова нет об агрессоре", - считает политик, которая лично общалась с многими пострадавшими и собирала их показания как в ходе работы ВСК, так и во время посещения госпиталей и воинских частей.

Ионова считает, что все заседания ВСК председатель Сенченко проводил как часть предвыборной кампании своей политической силы , делал себе политический пиар на трагедии украинской армии. Она напоминает, что именно он пригласил на одно из заседаний 20 российских телекамер и требовал при российских журналистах озвучивать количество и фамилии погибших и раненых. Руководство ВСК давило на руководство Вооруженных Сил Украины, что они должны публично предоставить списки пленных и пропавших без вести, не учитывая , что это частная информация, которая является угрожающей для их семей.

Также Ионова указывает , что несмотря ее предложения провести выездное заседания в зоне АТО глава так и не сделал это, возможно потому, что в АТО нет телекамер, без которых он не привык работать.

Представитель Удара подчеркивает, что сама она посетила лечебные учреждения, где находятся раненые бойцы, которые остались в живых после событий под Иловайском.

Так, бойцы, которые находятся в Днепропетровском, Одесском военных госпиталях, Мариупольской больнице, утверждают, что к моменту выхода из «Иловайского котла» у Вооруженных сил и украинских батальонов не было потерь. Основные потери украинской стороны состоялись именно в момент мнимого освобождения бойцов из проблемной зоны возле города Иловайск Донецкой области, когда эту зону контролировали регулярные российские войска.

Что уничтожение украинских воинов происходило жестоко и совершенно очевидно, запланировано.

Проанализировав полно и объективно все обстоятельства, имеющие отношение к предмету деятельности Комиссии и исследовав соответствующие документы, Ионова выражает возмущение тем , что в тексте отчета, и заявлениях господина Сенченко нет ни слова о подготовленном и запланированном расстреле украинской армии во время выхода по так называемому «гуманитарному коридору».

Там нет слова о том, что все потери среди военных также в первую очередь являются следствием пребывания на территории Украины регулярных войск российской армии с соответствующим тяжелым вооружением, при таких обстоятельствах противостоять регулярной русской армии было крайне критически и нереально. Также в отчет не вошло предложение М. Ионовой направить материалы ВСК в ОБСЕ, ПАСЕ и Межпарламентский совет Украина-НАТО для их изучения на предмет нарушения международных договоров Российской Федерацией и соответствующего реагирования.