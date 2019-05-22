Зеркаль обещает вечером дать "четкое объяснение" насчет исчезновения указа о ее назначении в АП
Заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль обещает сегодня вечером объяснить ситуацию с исчезновением с сайта главы государства указа о ее назначении на должность заместителя главы Администрации президента.
Читайте такжеЗеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ
Об этом Зеркаль сообщила в Facebook.
"Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы с указом 309 порождают слухи и недоразумения. Лично я не люблю таким способом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - отметила Зеркаль.
Как сообщал УНИАН, с официального сайта президента Владимира Зеленского исчез указ № 309 от 21 мая о назначении Зеркаль на должность заместителя главы АПУ.