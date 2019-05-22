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Зеркаль обещает вечером дать "четкое объяснение" насчет исчезновения указа о ее назначении в АП

10:33, 22 мая 2019
Политика
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Зеркаль отметила, что "вопрос не в должности" / фото УНИАН

Заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль обещает сегодня вечером объяснить ситуацию с исчезновением с сайта главы государства указа о ее назначении на должность заместителя главы Администрации президента.

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Об этом Зеркаль сообщила в Facebook.

"Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы с указом 309 порождают слухи и недоразумения. Лично я не люблю таким способом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение. Сейчас могу сказать - вопрос не в должности", - отметила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, с официального сайта президента Владимира Зеленского исчез указ № 309 от 21 мая о назначении Зеркаль на должность заместителя главы АПУ.

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