С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП

Администрация президента и Зеркаль пока не комментировали ситуацию.

С сайта Администрации президента Украины исчез указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы АП. По состоянию на 7:30 22 мая указ № 309/2019 отсутствует. Читайте такжеЗеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ Администрация президента и Зеркаль пока не комментировали ситуацию, пишет "Радио свобода". 21 мая президент Украины назначил главой своей администрации Андрея Богдана. Первым заместителем главы АП стал Сергей Трофимов. Также заместителями были назначены Кирилл Тимошенко, сценарист студии «Квартал 95» Юрий Костюк, бывший заместитель министра юстиции Руслан Рябошапко и заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

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