Шутки, роспуск Рады и курьезы: как прошла инаугурация президента Украины (видео)

Утром 20 мая состоялась инаугурация новоизбранного Президента Украины.

По традиции, Владимир Зеленский принес присягу в Верховной Раде. На торжествах присутствовали Президенты Украины и иностранные политики.

Во время церемонии произошел курьез – удостоверение президента упало на пол. Кто-то увидел в этом плохой знак для новоизбранного гаранта. Также президент употребил несколько фраз по-русски, обращаясь к властям страны-агрессора. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сделал ему замечание, призывая говорить на украинском. Мол, "они и так понимают украинский язык". На что Владимир Зеленский попросил радикала не делить людей на русскоязычных и украиноязычных.

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Также президент обратился к чиновникам с просьбой не вешать его портрет в кабинетах. Зато предложил заменить их фотографиями их детей.

Президент заявил, что распускает Верховную Раду через 2 месяца. И призвал нардепов принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, а также закон об уголовном наказании за незаконное обогащение. Членам правительства Зеленский предложил самостоятельно подать в отставку. Кроме того, президент инициировал увольнение глав СБУ, ГПУ и министра обороны Украины.

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Владимир Зеленский озвучил свое первое задание на посту – остановить огонь на Донбассе. Добавив, что ради мира готов на все, в том числе потерять свою должность. Напоследок президент сказал, что всегда смешил украинцев, а в ближайшие 5 лет будет делать так, чтобы народ не плакал.