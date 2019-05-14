Постановление об инаугурации 19 мая является основным, голосование может состояться сегодня – нардеп

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец отметил, что голосование за соответствующие постановления может состояться уже сегодня в случае получения соответствующих решений Регламентного комитета.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, депутат от "Народного фронта" Леонид Емец считает, что проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая является основным, и первое голосование депутатов состоится именно за этот проект.

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Об этом он сообщил в эфире «5 канала».

«По процедуре это должно происходить так: после того как Регламентный комитет передаст на рассмотрение Верховной Рады соответствующие постановления - первое было зарегистрировано (с датой инаугурации - УНИАН) на 19 число, оно является основным, все остальные - альтернативными к нему. Поэтому первое голосование состоится за 19 число», - -сказал Емец.

По словам Емца, голосования за проекты постановлений с другими датами будут происходить в зависимости от того, будут ли результативными предыдущие голосования.

«Голосование зависит от решения регламентного комитета, если решение будет сегодня, то оно (голосование - УНИАН) может состояться и сегодня», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде зарегистрировано 6 проектов постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Несколькими проектами предлагается провести инаугурацию 19 мая.

10 мая Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая. По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, действующий глава государства Петр Порошенко назначает судей Верховного суда, предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и дает генеральские звания и высокие государственные награды.