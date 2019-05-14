У Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию 19 мая
Представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал основные причины, почему они настаивают на дате его инаугурации 19 мая.
Об этом Разумков рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Украинская правда.
По его словам, было бы правильно минимизировать весь тот дискомфорт, который будет связан с днем инаугурации для жителей Киева.
"Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число", - сказал Разумков.
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"Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортне и правильнее инаугурацию провести раньше", - добавил представитель штаба Зеленского.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 мая в Верховную Раду внесено 6 проектов постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Зеленского. После отзыва одного из них, на рассмотрении остается пять проектов постановлений. В проекте №10270 автор – народный депутат Сергей Мищенко предлагает дату - 19 мая. Такую же дату предлагает в проекте 10270-1 Виктор Балога и Сергей Каплин в проекте 10270-3.
10 мая новоизбранный президент Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием утвердить дату инаугурации на 19 мая. По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, действующий глава государства Петр Порошенко назначает судей Верховного суда, предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и раздает генеральские звания и высокие государственные награды.