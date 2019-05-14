У Зеленского объяснили, почему хотят провести инаугурацию 19 мая

В команде Владимира Зеленского хотят минимизировать дискомфорт, который будет связан с днем инаугурации для жителей Киева.

Представитель штаба новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал основные причины, почему они настаивают на дате его инаугурации 19 мая.

Об этом Разумков рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Украинская правда.

По его словам, было бы правильно минимизировать весь тот дискомфорт, который будет связан с днем ​​инаугурации для жителей Киева.

"Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести его в первый выходной день, а фактически это 19 число", - сказал Разумков.

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"Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортне и правильнее инаугурацию провести раньше", - добавил представитель штаба Зеленского.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 мая в Верховную Раду внесено 6 проектов постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Зеленского. После отзыва одного из них, на рассмотрении остается пять проектов постановлений. В проекте №10270 автор – народный депутат Сергей Мищенко предлагает дату - 19 мая. Такую же дату предлагает в проекте 10270-1 Виктор Балога и Сергей Каплин в проекте 10270-3.

10 мая новоизбранный президент Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием утвердить дату инаугурации на 19 мая. По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, действующий глава государства Петр Порошенко назначает судей Верховного суда, предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии и раздает генеральские звания и высокие государственные награды.