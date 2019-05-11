Зеленский встретился с послом Китая в Украине: говорили о развитии сотрудничества между странами

Новоизбранный президент Владимир Зеленский считает, что для Украины являются важными китайские инвестиции.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послом Китайской Народной Республики Ду Вэем развитие сотрудничества между странами.

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Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Имел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции», - отметил Зеленский.

Имел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Вэем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружеских отношений между нашими странами. Для Украины важен опыт Китая и инвестиции. pic.twitter.com/AYOTklICJV — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 11, 2019

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. Вечером того же дня появились первые результаты экзит-полов. Согласно Национального экзит-пола и экзит-пола ТСН, победу одержал Владимир Зеленский. Он получил почти 75%, тогда как действующий президент Петр Порошенко - около 25%.

Порошенко на собственной пресс-конференции признал свое поражение и отметил, что не уходит из политики. Через некоторое время он позвонил Зеленскому, поздравил его с победой и предложил свою помощь. После обнародования данных экзит-полов, Зеленский дал первую пресс-конференцию, на которой рассказал о первых кадровых решениях, а также о перестановках среди участников переговоров в Минске.

23 апреля ЦИК обнародовала результаты обработки 100% электронных бюллетеней. Согласно им, Владимир Зеленский получил большинство голосов почти во всех регионах Украины и набрал 73.22% голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко оказался на втором месте - за него проголосовали 24.45% избирателей.

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила результаты второго тура президентских выборов и признала Зеленского избранным президентом Украины.