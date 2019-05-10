У Порошенко ответили на видеообращение Зеленского: Украина - не номер в египетском отеле (видео)

У Порошенко заявили, что не воспринимают никаких претензий по поводу якобы затягивания инаугурации Зеленского.

Президент Украины Петр Порошенко ответил на последнее видеообращение Владимира Зеленского, в котором тот обвинял его в затягивании процесса передачи власти и сравнивал действующего главу государства с "туристом в египетском отеле".

Соответствующий комментарий появился в Facebook Администрации президента Украины. "Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и к позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции", — отмечают в АП.

Там напомнили, что до момента инаугурации Зеленского действующим президентом остается Порошенко, поэтому он "несет ответственность за ситуацию в стране".

Читайте такжеРаде предлагают еще одну дату инаугурации Зеленского

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти – это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его в соответствии с европейской традицией, так, как это принято в демократических странах", - сообщают в Администрации президента.

Отмечается, что Порошенко подтверждает свое приглашение Зеленскому, озвученное еще 30 апреля: не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности.

"Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий по поводу якобы затягивания инаугурации. В то же время считают позитивным сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал собственную позицию... Возможно, даже без консультаций с их общим адвокатом", - добавили в Администрации президента.

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием назначить дату инаугурации на 19 мая, чтобы прекратить «кадровую деятельность» действующего президента Порошенко. Также в видеообращении новоизбранный глава государства сравнил Петра Алексеевича с "туристом в египетском отеле": "Он никак не успокоится. Тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола".