В Литве заявили, что политика Путина может привести к новым войнам в Европе

Об этом заявил один из лидеров литовского движения за независимость от СССР Витаутас Ландсбергис, передает Би-би-си. Он также подчеркнул различие между современным положением вещей и Россией при президентстве Бориса Ельцина.

Читайте такжеГрибаускайте: угроза со стороны РФ реальна, и мы находимся на линии фронта

"Эта эра была уникальной. Россия не хотела быть агрессивной империей... Он относился к нашей свободе с уважением", - сказал Витаутас Ландсбергис в интервью агентству Франс-пресс.

По его мнению, демократический мир до сих пор не осознал изменений, которые произошли за 15 лет президентства Владимира Путина. "С 2000 года история должна признавать новый период под названием "путинские войны, - сказал бывший глава литовского Сейма. - И это только начало".

Отметим, что сегодня Литва празднует 25-летие восстановления независимости, сообщает delfi.lt. 11 марта 1990 года Верховный совет - Восстановительный сейм под руководством Витаутаса Ландсбергиса провозгласил Акт о восстановлении независимости Литвы, в котором говорилось, что восстанавливается упраздненная в 1940 году внешней силой реализация суверенных полномочий Литвы. До 1940 года Литва была суверенным государством, а после полвека была инкорпорирована в состав оккупировавшего ее СССР.

Страна получила международное признание в 1991 году. Первой Литву признала Исландия.