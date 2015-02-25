Литва решила разоблачать кремлевскую пропаганду по телевизору

В ответ на нарастающее информационное давление кремлевской пропаганды в СМИ литовская национальная вещательная телерадиокомпания LRT собирается выпускать новые программы для русскоязычного населения, а осенью планируется запустить и программу, которая будет разоблачать источники пропаганды и принципы их действия.

Об этом сообщает издание Delfi.

По словам председателя Совета LRT Жигинтаса Пячюлиса, сейчас завершается выработка условий для программ, которые намечается запустить с осени.

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"В этом описании есть нечто похожее - речь идет о программе, которая будет разоблачать пропаганду враждебных государств. Но предложат ли независимые производители, которые будут участвовать в этом конкурсе, такую программу и будет ли ее уровень надлежащим - это вопрос конкурса и его комиссии. Если программа подобного типа предложена не будет (...), не исключается возможность, что администрация LRT будет искать тогда и другие резервы, другие пути", - сказал Пячюлис BNS.

Хотя формат программы и другие детали, по его словам, на заседании не обсуждались, речь тем не менее шла о том, что в программе можно было бы показывать с комментариями отрывки конкретных пропагандистских программ.