Россия пригрозила наступлением на Киев в случае поставок оружия из США - депутат

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал народный депутат от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, сообщает Обозреватель.

"Я был в Вашингтоне, встречался с определенными группами аналитиков, задавал им вопрос, почему президент Обама так упорно отказывается выполнять уже официальные решения конгресса о предоставлении Украине оружия. Мне сказали, что Обама и его советники предупреждены Путиным о том, что если Америка будет предоставлять оружие Украине, то Путин решится на то, чтобы ввести войска, наступать на Киев по всем фронтам", - сказал Геращенко.

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"Потому что если Америка начнет предоставлять оружие, то дальше динамика может улучшиться в сторону Украины - мы отвоюем Донбасс, создадим блокаду Крыма, а дальше Путин проиграет. Это первый ультиматум Путина", - отметил он.