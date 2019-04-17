"Много инвестируют в дестабилизацию": британский эксперт оценил угрозу нового вторжения РФ в Украину

Эксперт подчеркнул, что Россия много инвестирует в дестабилизацию Украины.

В случае нестабильности в Украине в межвыборный период есть серьезная опасность новой военной интервенции России.

Об этом в интервью «Апострофу» рассказал ассоциированный научный сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House, специалист по тематике России и Украины, в частности по вопросам обороны Джеймс Шерр.

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«Если после избрания Зеленского люди будут чувствовать себя обманутыми, тогда, я думаю, будет очень серьезная опасность, что Россия попытается воспользоваться ситуацией военным образом», – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия много инвестирует в дестабилизацию Украины. Россияне имеют агентуру на местах, достаточно хорошо понимают, какими являются точки нестабильности, их методология очень гибкая и они способны реагировать очень быстро. Опасность дестабилизации зависит от того, какие возможности им дает Украина.

«Таким образом, чтобы минимизировать возможности, прежде всего, должен быть чистый электоральный процесс. Но все равно важна стабильность в стране между президентскими и парламентскими выборами», – подчеркнул Шерр.

«Парламентские выборы будут еще одной проблемой, потому что результаты президентских полностью изменят конфигурацию. Эти выборы будут конкурентными и очень динамичными. Поэтому для Украины это не краткосрочная угроза, она будет и в дальнейшем», – добавил эксперт.