Во втором туре Зеленский опередит Порошенко с огромным отрывом - опрос

Среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, за Зеленского свои голоса готовы отдать 72,2% украинцев, за Порошенко - 25,4%.

Во втором туре выборов президента Украины за шоумена Владимира Зеленского планируют проголосовать 72,2% украинцев.

Читайте такжеВо автором туре разрыв между Зеленским и Порошенко будет минимальным - астролог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные Киевским международным институтом социологии результаты опроса, проведенного с 9 по 14 апреля.

По словам заместителя директора КМИС Антона Грушецкого, среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, за шоумена свои голоса готовы отдать 72,2% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,4%, 2,4% - испортили бы бюллетень.

Среди всех респондентов опроса, 48,4% - за Зеленского, 17% - за Порошенко, 1,6% - испортили бы бюллетень, 17,9% - не определились, 8,8% - отказались назвать, за кого бы они проголосовали, 6,3% - не принимали бы участие в голосовании.

Опрос проводился в период с 9 по 14 апреля среди 2,004 тыс. респондентов в возрасте от 18 и старше. Статистическая погрешность составляет 3,3%.