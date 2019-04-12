Порошенко "в мягкой форме" влиял на расследование дел Саакашвили и Тимонькина - прокурор Кулик (видео)

Команды, по словам Кулика, шли от генпрокурора Юрия Луценко и его заместителя Евгения Енина, а также из администрации президента.

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик заявил о том, что в администрации президента его постоянно «сбивали», когда они подходили к делу Курченко и продажи этого олигарха холдинга Борису Ложкину «УМХ».

Об этом он заявил в ток-шоу «Право на владу» на «1+1» с участием Петра Порошенко.

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Команды, по словам Кулика, шли от генпрокурора Юрия Луценко и его заместителя Евгения Енина, а также из администрации президента.

Кроме того Кулик заявил, что Порошенко дважды "мягко влиял" на его дела – Тимонькина и Саакашвили, а также несколько раз якобы было вмешательство со "ссылкой" на действующего президента.

Напомним, заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик обвинил лично президента Украины Петра Порошенко, представителей Администрации президента, некоторых народных депутатов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование так называемого "дела Курченко", в котором фигурирует окружение действующего главы государства.

Напомним, 28 марта в СМИ появилась информация о том, что ГПУ объявила подозрения близкому окружению Порошенко в махинациях с олигархом-беглецом Сергеем Курченко на миллиарды гривень. По данным СМИ, подозрения в отмывании миллиардов "семьи" Януковича объявлены его сообщникам: экс-главе АП Борису Ложкину и бывшей главе Нацбанка Валерии Гонтаревой, действующему заместителю руководителя Администрации президента Алексею Филатову и другим.

Эту информацию подтвердил заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины, председатель отдела процессуального руководства в уголовных производствах Константин Кулик.

Впоследствии пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что Валерии Гонтаревой, Борису Ложкину, Алексею Филатову сообщили о подозрении с нарушением процессуального законодательства. По его словам, сообщение требует "наличия достаточных доказательств, поручения старшего группы прокуроров, личного вручения". Как заявил Лысенко, ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором Куликом.

Сам генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в деле Курченко на сегодня сообщено о подозрении 98 лицам, среди которых есть высокопоставленные чиновники. Из них - 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, должностные лица Национального банка Украины, шесть руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний. Луценко не назвал имена высокопоставленных фигурантов этого дела.