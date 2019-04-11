Порошенко ответил на скандальные обвинения в "деле Курченко"

По его словам, обвинения не соответствуют действительности.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что информация о его вмешательстве в расследовании так называемого «дела Курченко», в котором фигурирует окружение действующего главы государства, не соответствует действительности.

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Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть". "Я знаю об этом. Я хочу сразу подчеркнуть, что информация о якобы вмешательстве в расследование любых уголовных дел, в том числе и дело, о котором говорит господин Кулик, это абсолютная чушь, абсолютная откровенная ложь", - сказал он, когда в студию пришел заместитель руководителя Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик.

"Мое вмешательство. Я же понимаю, что речь шла о том, что я вмешивался в расследование какого-то конкретного уголовного дела, пытаясь выгородить неких лиц", - добавил Порошенко. По его словам, это не соответствует действительности.

Как сообщал УНИАН, президент пришел в эфир программы с инициативой провести дебаты в эфире программы "Право на власть" с другим кандидатом Владимиром Зеленским.

Через некоторое представители Зеленского сообщили, что кандидат направляется во Францию, где завтра запланирована его встреча с президентом этой страны Макроном, поэтому не может присутствовать в студии.

В четверг, 11 апреля, Кулик обвинил лично президента Украины Петра Порошенко, представителей Администрации президента, некоторых народных депутатов от ”БПП” и руководство Генпрокуратуры во вмешательстве в расследование так называемого «дела Курченко», в которой фигурирует окружения действующего главы государства.