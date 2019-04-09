В Кабмин подано обращение об увольнении Степанова с должности председателя Одесской ОГА

Ранее глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов отказался покидать пост.

Кабинет министров завтра на заседании рассмотрит представление об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной госадминистрации (ОГА).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил во время брифинга в рамках поездки в Днепропетровскую область, отвечая на вопрос, есть ли представление на увольнение председателя Одесской ОГА.

"Официальное обращение от президента поступило в правительство сегодня. И правительство его завтра будет рассматривать", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко своим указом от 6 апреля отстранил Степанова от должности председателя Одесской ОГА и назначил первого заместителя Сергея Паращенко исполняющим обязанности председателя ОГА.

В свою очередь, Степанов отказался покидать пост председателя Одесской ОГА, назвав незаконным указ Порошенко об отстранении. В частности, как отметил Степанов, увольнять и назначать глав администраций президент может исключительно по представлению Кабмина. При этом Степанов подтвердил, что ему было «сделано предложение» написать заявление по собственному желанию.

Справка УНИАН. Степанова был назначен на должность председателя ОГА в январе 2017 года, он сменил на этом посту Михеила Саакашвили. До этого назначения Степанов возглавлял госпредприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».