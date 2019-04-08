Степанов связал свое увольнение с «обеспечением честных выборов»

В своем Facebook чиновник опубликовал фотографию, на которой позирует с надписью «Обеспечил честные выборы! Отстранен?».

Председатель Одесской ОГА Максим Степанов, который отказался покидать свой пост несмотря на соответствующий указ президента Петра Порошенко, связал свое увольнение с проведением «честных выборов».

Читайте такжеПорошенко сменил главу Одесской ОГА

Так, в своем Facebook Степанов опубликовал фотографию, на которой позирует с надписью «Обеспечил честные выборы! Отстранен?».

Публикация Степанова сопровождается хештегом "#чеснівибори"

Как сообщал УНИАН, Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской ОГА и назначил первого заместителя Сергея Паращенко исполняющим обязанности председателя ОГА. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

В указе № 107/2019 сказано: «Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации». Указом № 108/2019 временно возлагается исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Паращенко.

Несмотря на это, Степанов отказался покидать пост председателя Одесской областной государственной администрации.

Он отметил, что указ президента «вышел за полномочия президента», которые прописаны в Конституции.

В частности, как заявил Степанов, увольнять и назначать глав администраций президент может исключительно по представлению Кабинета министров.

При этом, чиновник подтвердил, что ему было «сделано предложение» написать заявление по собственному желанию. «Я отказался, потому что у меня нет собственного желания писать заявление... Я как исполнял обязанности, так и продолжаю исполнять», - заявил он.

Справка УНИАН. Степанов был назначен на должность главы ОГА в январе 2017 года, сменив на этом посту Михаила Саакашвили. До этого Степанов возглавлял государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».