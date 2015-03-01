Немцова убили из-за доклада о войсках РФ на Донбассе - евродепутат

Одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова убили из-за его намерения опубликовать доклад о присутствии российских войск на Донбассе.

Об этом заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок в интервью немецкому изданию Westfalen-Blatt, передает Украинская правда.

По словам европарламентария, за убийство Немцова ответственна система, выстроенная президентом РФ Владимиром Путиным.

Брок отметил, что он лично знал Немцова, регулярно встречался с ним в Москве, Брюсселе и Страсбурге.

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"Очень открытый для российских условий человек. Он был маяком для оппозиционного движения, потому что он знал свое дело, имел опыт и мужество", - подчеркнул евродепутат.

Кроме того, он отметил харизму оппозиционного политика.

"Куда бы он не пришел, его всегда принимали", - отметил Брок.

Как сообщалось, в ночь на субботу в самом центре Москвы, на Большом Каменном мосту у стен Кремля, убили российского оппозиционера Бориса Немцова.

Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений Немцов скончался на месте.