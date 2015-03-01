Немцова убили из-за доклада о войсках РФ на Донбассе - евродепутат
Элмар Брок считает, что за убийство Немцова ответственна система, выстроенная президентом РФ Владимиром Путиным.
Одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова убили из-за его намерения опубликовать доклад о присутствии российских войск на Донбассе.
Об этом заявил глава комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок в интервью немецкому изданию Westfalen-Blatt, передает Украинская правда.
По словам европарламентария, за убийство Немцова ответственна система, выстроенная президентом РФ Владимиром Путиным.
Брок отметил, что он лично знал Немцова, регулярно встречался с ним в Москве, Брюсселе и Страсбурге.
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"Очень открытый для российских условий человек. Он был маяком для оппозиционного движения, потому что он знал свое дело, имел опыт и мужество", - подчеркнул евродепутат.
Кроме того, он отметил харизму оппозиционного политика.
"Куда бы он не пришел, его всегда принимали", - отметил Брок.
Как сообщалось, в ночь на субботу в самом центре Москвы, на Большом Каменном мосту у стен Кремля, убили российского оппозиционера Бориса Немцова.
Неизвестный четыре раза выстрелил в политика. От ранений Немцов скончался на месте.