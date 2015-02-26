Чубаров призывал украинские власти возобновить транспортное сообщение с Крымом

Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров призывает украинские власти возобновить транспортное сообщение с оккупированным Россией Крымом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на международной конференции "Крым - это Украина".

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"Нам нужно сегодня возобновлять некоторые конкретные действия, чтобы все то, что бы мы ни делали до того, как вернем Крым, все это было направлено на права человека... Нужно немедленно возобновлять нормальное транспортное сообщение для взаимоотношений между людьми, которые живут в оккупированном Крыму и на материковой части Украины", - отметил Чубаров.

По его мнению, "два, три или десять диверсантов, которые могут воспользоваться этими путями - это уже задачи спецслужб".

Председатель Меджлиса объяснил, что люди связаны с жизнью на материковой Украине и хотят сохранить эти связи. По его словам, с одной стороны, украинские власти открывают дорогу для бизнеса, а с другой - закрывают для нормального общения между людьми.

Чубаров сообщил, что несколько дней назад встречался с руководством Украины. На этой встрече были затронуты вопросы относительно бизнеса, который сегодня существует между материковой Украиной и полуостровом. Чубаров раскритиковал ситуацию, когда в Крыму оккупационные власти постоянно активно нарушают права крымчан и при этом свободно получают из Украины продукты, которые потом переправляются в Россию.

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"Сегодня сотни и сотни фур на границе. Продукты поставляются в Симферополь, и это уже ни для кого не секрет, что оттуда, из России приезжают пустые фуры, на окраине Симферополя перебрасываются продукты с материковой Украины в эти пустые фуры, и они дальше едут в Россию, а в это время у нас (в Крыму) сотни людей бросают за решетку", - отметил Чубаров.

Председатель Меджлиса, говоря о безопасности граждан в Крыму, отметил, что обратил внимание "на одно событие сегодняшней московской жизни", когда на коллегии Следственного комитета РФ во время выступления главы администрации президента Владимира Путина раздавалось "о высокой вероятности попыток расшатать лодку межнациональных отношений в Крыму". Чубаров объяснил, что это может быть прямой командой, что оккупационные власти могут начать искусственно сталкивать людей.