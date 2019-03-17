Президент сообщил, когда Украина будет готова к вступлению в НАТО и ЕС

По мнению главы государства, Украина способна подготовиться к вступлению в эти организации к указанному сроку.

Президент Петр Порошенко убежден, что к 2023 году Украина готова будет подать заявку на вступление в Европейский Союз и НАТО.

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Об этом он заявил во время общения с киевлянами, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В 2023 году вполне реалистично начать переговоры о вступлении в ЕС и сделать так, чтобы Украина получила План действий по членству в НАТО", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что вопрос о ПДЧ возможно нарушить уже в декабре этого года на Лондонском саммите НАТО. Порошенко отметил, что написал об этом на днях в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

По мнению главы государства, Украина способна подготовиться к вступлению в эти организации к указанному сроку.

"Только членство в Евросоюзе, и особенно членство в НАТО, окончательно и бесповоротно гарантирует независимость государства, безопасность страны и безопасность каждого гражданина", - отметил Порошенко.