Луценко обещает вручение подозрений "всем виновным" в хищении в "оборонке" уже на следующей неделе

По словам Луценко, подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов.

На следующей неделе Генпрокуратура предъявит обвинение всем виновным в неуплате налогов при продаже комплектующих ГК "Укроборонпром".

Об этом в ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Я планирую на следующей неделе предъявить подозрение всем виновным, и показать обществу, что эта фирма, как и десятки до нее будут отвечать согласно действующему законодательству. Подозрение будет вручено тому предприятию, которое переводило заработанные средства в наличные, не платя при этом никаких налогов. И собственно это предприятие будет субъектом подозрения. С другой стороны, еще раньше от Генпрокуратуры в НАБУ с 2016 ведут дело по этой же фирме", - заявил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, Верховная Рада предоставила Временной следственной комиссии по расследованию фактов хищения в армии полномочия расследовать обнародованную журналистами информацию о злоупотреблениях в госконцерне «Укроборонпром».

Депутаты поручили ВСК безотлагательно провести расследование по материалам, которые были обнародованы в средствах массовой информации по поводу закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК «Укроборонпром».

Парламент в кратчайшие сроки должен заслушать информацию ВСК о проделанной работе на пленарном заседании.

В работе Временной следственной комиссии рекомендовано принять участие членам Комитета ВР по нацбезопасности и обороне, Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Справка УНИАН. 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн.

Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.