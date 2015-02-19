Княжицкий объяснил, почему Гройсман до сих пор не подписал закон о запрете сериалов РФ

Народный депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий отмечает, что подписание председателем Верховной Рады Украины Владимиром Гройсманом закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о защите информационного телерадиопространства Украины (№1317), предусматривающего запрещение российских сериалов, пока затягивается из-за жалобы от депутатов «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и Михаила Папиева.

Как проинформировал Княжицкий в комментарии корреспонденту УНИАН, законопроект №1317 запрещает пропагандистские российские сериалы, а также антиукраинские сериалы не только российского производства, а любые сериалы, независимо даже от страны происхождения.

Депутат напомнил, что этот закон был проголосован в Верховной Раде, и сейчас передан на подпись председателю парламента Гройсману.

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"Но сразу после голосования закона два народных депутата из «Оппозиционного блока» - Бойко и Папиев - подали жалобу с просьбой не подписывать этот законопроект, зарегистрировали постановление о его отмене. Председатель Верховной Рады Гройсман все равно должен был бы подписать данный закон, но он попросил регламентный комитет разобраться с этим вопросом, и этот проект постановления Бойка и Папиева из «Оппозиционного блока» направил в регламентный комитет. Теперь регламентный комитет должен собраться - 4 числа у них следующее заседание - и решить, или они отклоняют это постановление, или они его выносят в зал, если зал за него не голосует, то закон вступает в силу", - отметил Княжицкий.

Вместе с тем он выразил убеждение, что "не случайно именно представители Оппозиционного блока Бойко и Папиев подали это постановление, которое отменяло бы закон. Я думаю, что они представляют интересы огромного промосковского лобби в украинском эфире, и делают все для того, чтобы российская пропаганда в украинском эфире продолжалась".

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Как сообщал УНИАН, 5 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины о защите информационного телерадиопространства Украины.

Законом в Украине запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, которые пропагандируют (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований Российской Федерации или их отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью таких органов или формирований.