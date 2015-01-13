Рада приняла законопроект о запрете фильмов, которые пропагандируют российскую армию

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 народных депутатов из 319 зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Комитет ВР по вопросам культуры и духовности поддержал законопроект №1317 относительно защиты информационного телерадиопространства Украины от любых форм пропаганды, используемые государством-оккупантом.

По словам председателя указанного комитета и одного из авторов законопроекта Николая Княжицкого, на многих украинских телеканалах продолжают выходить телевизионные сериалы, которые пропагандируют армию и силовые структуры врага, с которым Украина де-факто находится в состоянии войны.

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Законопроект №1317 предусматривает очертить четкие критерии для определения аудиовизуальной продукции (художественные и документальные фильмы, сериалы и т.д.), что вредит национальной безопасности Украины, а именно - прославляет вооруженные формирования государства-оккупанта, и запретить публичное использование такой продукции и установить санкции к субъектам хозяйствования, которые будут игнорировать такой запрет (взыскание штрафа в размере от 10 до 50 минимальных заработных плат на каждый случай такого распространения (показа). Положения законопроекта не распространяются на фильмы, которые были произведены до 1991 года.

Определять, какая именно аудиовизуальная продукция будет соответствовать указанным выше критериям, будет экстренная группа Министерства культуры, тогда как Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет осуществлять мониторинг на предмет нарушения положений этого закона.