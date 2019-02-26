У Порошенко отреагировали на инициативу Тимошенко начать процедуру импичмента президента

После расследования журналистов "Друзья президента воруют в оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента президента.

Руководитель департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко напомнил, что закона об импичменте президента в Украине нет.

Он прокомментировал инициативу лидера ВО "Батькивщина" и кандидата в президенты Юлии Тимошенко начать процедуру импичмента Петра Порошенко, сообщает "Радио Свобода".

"Как можно начать процедуру импичмента без закона об импичменте? Прекрасная история!", - заявил Горковенко.

Напомним, после расследования журналистов "Друзья президента воруют в оборонке (секретные переписки)" Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента.

Как сообщал УНИАН, накануне проект «Наші гроші з Денисом Бігусом» опубликовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также – на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».