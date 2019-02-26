Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко
Партия «Батькивщина» начинает процедуру импичмента президента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила на заседании Верховной Рады.
Она утверждает, что президент Петр Порошенко и лица из его окружения контрабандно, по завышенным ценам завозили из РФ в Украину некачественные запасные части к военной технике.
По словам Тимошенко, это доказали журналисты-расследователи, которые два года наблюдали за этим, а вчера опубликовали соответствующие материалы.
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«Через «Ленинскую кузницу» действующего президента проводились сделки по ввозу в Украину контрабандно запасных частей из Российской Федерации – страны-агрессора с откатами, с отмываниями, с обналом денег по ценам в 2-4 раза дороже, чем даже они закупали, и эти испорченные запасные части поставлялись на украинские оборонные заводы и использовались для того, чтобы их ставить в нашу украинскую военную технику», - сказала Тимошенко.
Тимошенко подчеркивает, что таким образом «подрывалась обороноспособность Украины».
«Самое главное, что во главе этой пирамиды стоял президент Украины», - заявила Тимошенко.
По ее словам, «в этих сделках принимал участие господин Гладковский, который возглавляет сегодня, по сути, «Укроборонпром», а также его сын и друзья сына».
Тимошенко считает, что действия президента подпадают под статью 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена...».
Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями, которые поддержат инициативу «Батькивщины», «мы начинаем процедуру импичмента президента».
Как известно, в Украине нет закона об импичменте президента, которым должна быть нормирована процедура отстранения главы государства от должности.
Как сообщал УНИАН, журналисты проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом» опубликовали расследование, в котором говорится о схемах масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе, к которым якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь.
Утверждается, что Игорь Гладковский и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также – на складах украинской армии. После этого эти запчасти перепродавали "Укроборонпрому".