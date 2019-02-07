Насиров скрыл на британских счетах почти 300 тысяч долларов - САП

В САП утверждают, что эти деньги Насиров не декларировал в течение трех лет, когда был на государственной службе.

Прокурор требует арестовать почти 300 тысяч долларов с британских счетов восстановленного судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по делу по обвинению Насирова и руководителя Департамента погашения долга ГФС.

На заседании прокурором САП подано ходатайство об аресте имущества обвиняемого.

"Установлено, что экс-глава ГФС по меньшей мере в течение 3 лет располагал средствами в сумме 297 730 долларов на счету в финансовом учреждении на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Вместе с тем эти деньги не отображались ни в одной из деклараций обвиняемого во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, представленной сразу же после информирования обвиняемого об обнаружении этих средств правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения заявленного ходатайства судом по просьбе стороны защиты объявлен перерыв до 11:00 14 февраля для ознакомления стороны защиты с ходатайством и подготовки пояснений.

Кроме этого, в судебном заседании стороной обвинения было зачитано 27 страниц обвинительного акта, а всего - 462 страницы.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по статье 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27 (виды соучастников), частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Согласно версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря 2018 г. Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности председателя ГФС.

В январе 2019 г. Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова в должности председателя ГФС. 11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насірову покидать пределы Киева и области.