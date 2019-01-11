Суд разрешил Насирову покидать пределы города Киева и области

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок действия обязательств восстановленного судом в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, однако, разрешил ему покидать пределы города Киева и Киевской области.

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Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook.

Отмечается, что 10 января в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины.

Стороной защиты в судебном заседании было подано ходатайство об отводе коллегии судей, мотивированное несогласием с принятыми ранее решениями о продлении меры пресечения, примененными к подсудимому. Однако, по результатам рассмотрения заявленного отвода судом было отказано в его удовлетворении.

"Прокурором САП заявлено ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, которые по результатам рассмотрения были удовлетворены частично, за исключением обязанности не покидать пределы города Киева и Киевской области, которую судом решено не продлевать", - говорится в сообщении.

В САП также сообщили, что, кроме рассмотрения отвода и ходатайств о продлении срока действия мер, в течение заседания было оглашено 25 страниц обвинительного акта. Так, по состоянию на 10 января всего прокурорами оглашено 419 из 774 страниц обвинительного акта.

Следующее судебное заседание назначено на 16.00 23 января.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт против тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - статьи 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности председателя ГФС.

16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кабинет министров не планирует восстанавливать Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы.

В январе Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова на посту главы ГФС.