Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

Информацию о восстановлении Насирова в должности подтвердили также "Радио Свобода" в правоохранительных органах.

Окружной административный суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Андрей Журжий, данную информацию "Радио Свобода" подтвердили и в правоохранительных органах.

"Полное решение суда пока отсутствует, но представитель Насирова в суде сообщил, что просит восстановить по причине нарушения процедуры при увольнении" , - написал Журжий.

Сообщение о восстановлении Насирова в должности подтвердил и его адвокат Любомир Дроздовский, передает "Украинская правда".

"В судебном заседании была объявлена вступительная и резолютивную часть решения суда, которым удовлетворен иск, признано противоправным и отменено распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении", - сказал он.

"Восстановлен он (Насиров - ред.) в должности председателя Государственной фискальной службы Украины и взыскана компенсацию за время вынужденного прогула. Решение в части восстановления подлежит немедленному исполнению", - добавил Дроздовский.

По его словам, решение о возобновлении Насирова в должности может быть обжаловано.

В то же время пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в комментарии УНИАН отметил, что в настоящее время он такой информацией не располагает.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насиров инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог – стст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Согласно версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что нанесло государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил от этой должности.