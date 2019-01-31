В ПЦУ назвали причину отсутствия Филарета на форуме Порошенко

По словам архиепископа Евстратия, почетный патриарх ПЦУ сейчас проходит профилактические лечебные мероприятия.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не пришел на форум «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», на котором президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства, поскольку проходит профилактические лечебные мероприятия.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

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Отвечая на вопрос, почему Филарет присутствовал на съезде «Батькивщины», но не пришел на форум к Порошенко, он ответил: «Патриарх сейчас, как каждый год, идет на профилактику. К Петру Алексеевичу он пришел на президентский прием сразу после съезда, и свое поздравление он передал через митрополита Епифания, который присутствовал на форуме. Поэтому не надо тут искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет», - сказал он.

По словам Евстратия (Зори), «позиция церкви является четкой, и она неоднократно засвидетельствована, что выбор принадлежит народу Украины, и народ Украины должен ответственно определяться, потому что церковь не может быть церковью той или иной политической силы».

«Потому что не может быть такого, что если вы - за одну партию, то вы ходите в этот храм, а если вы - за ту партию, то вы ходите в тот храм», - отметил архиепископ.

Он отметил, что в церкви должны находить свое место сторонники различных политических мнений.

«Единственное, что наша позиция является государственнической - сторонники сепаратизма и разрушения украинской государственности очевидно, что они не смогут себя комфортно чувствовать в украинской церкви. Все те силы и, соответственно, политические структуры, которые стоят на принципах государственности, могут рассчитывать на то, что наши верующие могут высказаться в их пользу», - добавил Евстратий (Зоря).