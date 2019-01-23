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Патриарх Филарет заявляет, что получение томоса является еще не окончательной победой

12:32, 23 января 2019
Политика
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Филарет отмети, что победа будет, когда все украинское православие объединится в единую поместную церковь  \ УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявляет, что получение томоса об автокефалии для ПЦУ является еще не окончательной победой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом патриарх сказал во Владимирском кафедральном соборе в Киеве во время божественной литургии по случаю своего 90-летия.

"Кроме долгих лет Господь дал мне силу, которая дает возможность работать, и я рад, что через более чем 25 лет мы все же достигли того дня, когда нашу церковь признали автокефальной церковью не только вселенский патриарх, от которого мы получили томос, а и другие церкви", - заявил он.

По словам патриарха Филарета, для него это большая награда, "потому что в 1992 году, когда нас осталась небольшая горстка, а все архиереи и духовенство предали Украину и предали украинскую церковь, тогда мало кто верил, что будет автокефальная церковь и она будет признана".

Он заявил, что был уверен в том, что наступит это время. "Мы были ничтожны, как горчичное зерно, а победили, победили, получив томос, но это не окончательная победа - мы еще не объединили все украинское православие, а нам надо объединить все украинское православие в единую независимую поместную Украинскую автокефальную православную церковь. Это наша задача", - подчеркнул патриарх.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.

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Теги: #РПЦ#ПЦУ#Епифаний