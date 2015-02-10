Участники контактной группы не планируют делать заявлений после встречи в Минске

Участники заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не планируют делать заявления для прессы после окончания встречи.

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Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Мария Ваньшина, передает РИА Новости.

"Заявлений для прессы по итогам заседания не планируется", - сказала она.