Участники контактной группы не планируют делать заявлений после встречи в Минске
21:42, 10 февраля 2015Политика
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В МИД Беларуси заявили, что заявлений для журналистов по итогам встречи не будет.
REUTERS
Участники заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не планируют делать заявления для прессы после окончания встречи.
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Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Мария Ваньшина, передает РИА Новости.
"Заявлений для прессы по итогам заседания не планируется", - сказала она.
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