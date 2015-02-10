В Минске стартовала встреча контактной группы по Донбассу – СМИ (видео)
20:25, 10 февраля 2015Политика
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В Минске началось заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Reuters
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ранее представители Украины, России, ОБСЕ и представители «ДНР» и «ЛНР» прибыли в Минск на заседание трехсторонней контактной группы.
Во встрече принимают участие посол России в Украине Михаил Зурабов, бывший президент Украины Леонид Кучма, представительница ОБСЕ Хайди Тальявини и представители группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Владислав Дейнего.
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Сегодняшняя встреча контактной группы проходит в канун встречи президентов в «нормандском формате», которая запланирована на 11 февраля в Минске. Речь идет о встрече президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии.
К Минску приковано внимание всей Европы
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