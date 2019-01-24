цей матеріал доступний українською

Россия использовала Януковича с целью легализации аннексии Крыма — судья

10:27, 24 января 2019
Политика
242 0
Януковичу объявляют приговор суда / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в приговоре Януковичу по делу о совершении государственной измены и других преступлений, который сейчас зачитывает судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко.

Девятко отметил, что РФ определила Януковичу роль, которая заключалась в совершении противоправных действий от его имени, будто-бы легитимного президента Украины, чтобы легитимизировать вторжение российских Вооруженных сил на территорию Крыма и оправдать оккупацию этой территории.

Глава судейской коллегии судья Владислав Девятко
Глава судейской коллегии судья Владислав Девятко /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича /  © Фото УНИАН
Адвокат Александр Байдык во время заседания по делу Януковича
Адвокат Александр Байдык во время заседания по делу Януковича /  © Фото УНИАН
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича /  © Фото УНИАН
Адвокаты Юрий Рябовол, Александр Байдык и Александр Горошинский во время заседания по делу Януковича
Адвокаты Юрий Рябовол, Александр Байдык и Александр Горошинский во время заседания по делу Януковича /  © Фото УНИАН
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича
Прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым во время заседания по делу Януковича /  © Фото УНИАН
© Фото УНИАН

«Действуя во исполнение указаний представителей власти России, реализуя отведенную ему роль, Янукович 1 марта 2014 года, находясь в неустановленном месте на территории России, вопреки требованиям статей Конституции Украины, осознавая агрессию РФ против Украины, для создания представления о легитимности действий РФ в Крыму и придания видимости законности оккупации Крыма, предоставил представителям власти России письменное заявление от якобы легитимного президента Украины", - говорится в приговоре.

Читайте такжеВ Оболонском райсуде Киева оглашают приговор Януковичу - онлайн-трансляция

После этого судья процитировал известное письмо Януковича к президенту РФ Владимиру Путину, которое является сейчас ключевым доказательством обвинения по данному делу.

«Такими действиями Янукович помог России в ведении подрывной деятельности против Украины», - говорится в приговоре.

Также в документе говорится, что Янукович осознавал противоправность своих действий.

Как сообщал УНИАН, Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

Прокуроры просят суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: "Большое уголовное дело" против Януковича и Ко
Теги: #Виктор Янукович