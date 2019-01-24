Россия использовала Януковича с целью легализации аннексии Крыма — судья

В приговоре экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене, который продолжают оглашать в Оболонского райсуде Киева, говорится о том, что РФ для оправдания ведения войны против Украины использовала Януковича как якобы легитимного президента Украины.

Россия использовала экс-президента Украины Виктора Януковича с целью легализации аннексии Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в приговоре Януковичу по делу о совершении государственной измены и других преступлений, который сейчас зачитывает судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко.

Девятко отметил, что РФ определила Януковичу роль, которая заключалась в совершении противоправных действий от его имени, будто-бы легитимного президента Украины, чтобы легитимизировать вторжение российских Вооруженных сил на территорию Крыма и оправдать оккупацию этой территории.

«Действуя во исполнение указаний представителей власти России, реализуя отведенную ему роль, Янукович 1 марта 2014 года, находясь в неустановленном месте на территории России, вопреки требованиям статей Конституции Украины, осознавая агрессию РФ против Украины, для создания представления о легитимности действий РФ в Крыму и придания видимости законности оккупации Крыма, предоставил представителям власти России письменное заявление от якобы легитимного президента Украины", - говорится в приговоре.

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После этого судья процитировал известное письмо Януковича к президенту РФ Владимиру Путину, которое является сейчас ключевым доказательством обвинения по данному делу.

«Такими действиями Янукович помог России в ведении подрывной деятельности против Украины», - говорится в приговоре.

Также в документе говорится, что Янукович осознавал противоправность своих действий.

Как сообщал УНИАН, Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

Прокуроры просят суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.