Приговор Януковичу будет оглашен в полном объеме

Завтра коллегия судей Оболонского райсуда Киева начнет оглашение приговора Януковичу.

Приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене будет оглашен в полном объеме, а не только вступительная и резолютивная части. Читайте такжеСтала известна дата оглашения судом приговора Януковичу

Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко.

Она отметила, что приговор будет оглашен в полном объеме. «Начнем в 9.00 и будем работать», - сказала Свинаренко.

Вместе с тем, по словам Свинаренко, сегодня нельзя сказать, каков объем материалов приговора и справятся ли судьи за один день, поскольку судьи еще находятся в совещательной комнате, и детали относительно объема приговора неизвестны.

Как сообщал УНИАН, 24 января коллегия судей Оболонского райсуда Киева начнет оглашение приговора Януковичу.

Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

Прокуроры просят суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.