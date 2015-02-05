На должность директора антикоррупционного бюро подали документы 96 кандидатов

Прием документов на должность директора антикоррупционного бюро продолжается до 11 февраля, сообщил председатель комиссии, лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"На вчерашний день было 87, сегодня поступило еще 9 пакетов (документов), таким образом, 96 претендентов подали документы, у нас еще есть срок до 11 февраля (для подачи документов)", - отметил Рефат Чубаров.

Вместе с тем он надеется, что в итоге для участия в конкурсе будет примерно 120-130 претендентов на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

"Мы сегодня еще раз обществу объяснили, что означает последний день подачи документов, получается, что в нашем действующем законодательстве... последним днем представления документов у нас оказывается 11 февраля, и следовательно, завтра мы обсудим наши шаги по обработке документов", - сказал председатель комиссии.

При этом он рассказал, что во время сегодняшнего заседания комиссия обсуждала регламент своей работы. "Он для нас очень важен, поскольку мы для себя расписываем все наши шаги, исходя из действующего законодательства. Завтра мы продолжим эту работу, мы не закрыли заседание", - сказал Рефат Чубаров, выразив надежду, что 6 февраля регламент будет утвержден.