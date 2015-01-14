Кесслер назвал главные качества для претендента на пост главы антикоррупционного бюро

Во-первых, у претендента должны быть моральные качества - способность быть независимым и противостоять давлению. Должны быть хорошие рекомендации, сообщает "Новое время".

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Во-вторых, претендент должен быть профессионалом в сфере антикоррупционных расследований. Где был получен опыт - в государственной или частной структуре - не имеет значение.

Третье качество, которое назвал Джованни Кесслер, - эффективность. "У него должны быть менеджерские качества. В конце концов, он станет главой организации со штатом в 700 человек. Более того, первый глава бюро должен создать офис с нуля, создать команду, наладить эффективную работу", - прокомментировал Джованни Кесслер.

Он также выразил уверенность, что в Украине есть подходящие кандидатуры на главу бюро.

"В такой большой стране, как Украина, которая показала свою способность реагировать на трагические события, вполне возможно найти подходящих кандидатов. Украинцы должны поверить в себя, в свои возможности справиться с такими проблемами, как коррупция. И они должны быть уверены, что ЕС готов поддержать из в этом. И мое присутствие здесь – важный акт поддержки таких усилий украинцев", - сказал Джованни Кесслер.

Во время своего визита в Украину на прошлой неделе глава Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслер также обсудил в Украине создание органа, который будет фокусироваться на расследованиях мошенничества и коррупции с деньгами Евросоюза в Украине.