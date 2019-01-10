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США поддерживают независимую автокефальную Православную церковь Украины

20:49, 10 января 2019
Политика
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6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины / фото УНИАН

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео отмечает, что США поддерживают независимую автокефальную Православную церковь Украины.

Об этом говорится в декларации госсекретаря США на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Объявление 6 января об автокефалии для независимой Православной церкви Украины знаменует собой историческое достижение, поскольку Украина стремится определять свое собственное будущее. В это определяющее событие Соединенные Штаты повторяют о своей непоколебимой поддержке суверенной и независимой Украины", - подчеркнул Помпео.

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"Соединенные Штаты сохраняют свою твердую поддержку религиозной свободы, включая свободу членов религиозных групп управлять своей религией согласно их верованиям, без внешнего влияния", - отметил госсекретарь США.

"Мы приветствуем слова митрополита Епифания, что Православная церковь Украины открыта для всех православных верующих и поощряем правительство и церковных деятелей способствовать терпимости и уважению к свободе всех религиозных организаций исповедовать вероисповедание по их усмотрению", - добавил Помпео.

Как сообщал УНИАН, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Теги: #США#автокефалия УПЦ КП#томос#ПЦУ