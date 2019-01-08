Волыняне просят главу ОГА обеспечить им встречу с Порошенко в Луцке

Граждане хотят пообщаться с Президентом Украины и услышать его мнение касательно политических, религиозных и обыденных ситуаций, которые касаются и влияют на жизнь украинцев.

Волыняне просят председателя Волынской ОГА Александра Савченко обеспечить возможность встречи с Президентом Украины Петром Порошенко во время его визита в Луцк, который запланирован на 11 января.

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Об этом сообщают Волынские новости со ссылкой на обращение председателя Волынской областной организации политической партии "Украинское объединение патриотов – УКРОП" Вячеслава Рублева.

"Уважаемый Александр Ильич! В связи с приездом Президента в город Луцк, депутаты Волынского областного совета, районных, городских, поселковых, сельских советов Волынской области, в частности депутаты от Политической Партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП", просят Вас обеспечить возможность встречи жителям и депутатам всех уровней Волынской области с Гарантом Конституции Украины, Президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко в помещении Волынского академического театра имени Т.Г. Шевченко (Драмтеатр) 11 января 2018 года в количестве 300 человек.

Граждане хотят пообщаться с Президентом Украины и услышать его мнение касательно политических, религиозных и обыденных ситуаций, которые касаются и влияют на жизнь украинцев, в частности жителей Волынской области.

Готовы по вашему требованию предоставить информацию (фамилия, имя, отчество и контактные номера телефонов) относительно лиц, которые хотят встретиться с Президентом Украины", - говорится в обращении.

Напомним, в рамках подготовки к визиту гаранта председатель Волынской ОГА Александр Савченко подписал распоряжение свезти со всех районов Волыни 160 человек для встречи президента в Волынском облмуздрамтеатре и 2420 лиц на Театральную площадь Луцка для участия в "празднично-обрядовом действе".

Списки лиц для участия во встрече с Порошенко, как говорится в распоряжении, предстоит сформировать из местной культурной и политической элиты, участников АТО, депутатов местных советов.

В соцсетях волынян призывают прийти на Театральную площадь города, чтобы лично спросить Президента о наболевшем.