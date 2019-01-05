Исторический день: в Стамбуле началась церемония подписания Томоса для Православной церкви Украины (прямая трансляция)

А 6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручат митрополиту ПЦУ Епифанию.

В Стамбуле 5 января состоится церемония подписания Томоса для Православной церкви Украины (ПЦУ) Вселенским патриархом Варфоломеем, а также молитва в Патриаршем Храме Св.Георгия.

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На церемонии будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского Патриарха Варфоломея, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания и президента Украины Петра Порошенко.

А уже 6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручат митрополиту ПЦУ Епифанию.

Напомним, накануне иеромонах Лука, иконописец и каллиграф, привез в Константинополь (Стамбул - ред.) текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Текст каллиграфически оформлен на пергаменте.

Во время рождественского богослужения 7 января в Софии Киевской будет выставлен для всеобщего обозрения Томос о предоставлении украинской церкви автокефалии.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор для создания единой украинской поместной православной церкви, избравший ее предстоятелем митрополита Епифания.

Патриарх Варфоломей пригласил его в Стамбул для получения Томоса об автокефалии украинской церкви.